Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası A Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Elazığ depremi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar24.01.2020 23:34
- Son dakika: Elazığ depremi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
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