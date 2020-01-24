Haberler Video Son dakika: Elazığ depremi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Elazığ depremi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Elazığ depremi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

24.01.2020 23:34

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası A Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.


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