Son dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı ve tutuklandı

01.09.2020 11:16

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.