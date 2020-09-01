Son dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı ve tutuklandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.
Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" ifadelerini kullandı.
DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 1, 2020
Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı 👏🇹🇷