SON DAKİKA: CHP’li başkanın oğlu silah kaçakçısı çıktı! Mehmet Polat'ın oğlu İrsan Polat gözaltına alındı

Suriye sınırında yakalanan 13 Kalaşnikof tüfekle ilgili, CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat’ın oğlu İrsan Polat gözaltına alındı. Öte yandan İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın kuzeninin ise CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat olduğu öğrenildi.

CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın oğlu İrsan Polat'ın, Suriye'den Türkiye'ye silah kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.







Gaziantep'teki Karkamış Gümrük Kapısı'ndan 26 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yapan ve Cerablus'taki görevlileri taşıyan minibüste yapılan aramada, 13 adet AK47 Kalaşnikof uzun namlulu silah yakalandı.



8 BİN LİRA KARŞILIĞINDA KİRLİ İŞ BİRLİĞİ

Çok sayıda şarjör ve merminin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan minibüs şoförü T.G., taşıma işlemini "Polat" diye bildiği kişinin isteği doğrultusunda 8 bin lira karşılığında yaptığını anlattı.



CHP'Lİ İLÇE BAŞKANI MEHMET POLAT'IN OĞLU ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, bahsi geçen kişinin CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın oğlu İrsan Polat olduğu ortaya çıktı.





Gözaltına alınan Polat'ın telefonuna el konulurken soruşturma genişletildi.

Mahkeme sevk edilen Polat, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Polat, tutuksuz yargılanacak.





CHP'Lİ VEKİLİN KUZENİ

Bu arada İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın kuzeninin ise CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat olduğu öğrenildi.