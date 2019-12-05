Haberler Video Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

05.12.2019 11:53

Son dakika haberine göre evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Ordu'da Ceren Özdemir'in vahşi bir şekilde öldüren cani Özgür A., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Geceyi Ordu Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Özgür A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Katil Özgür A.'nın adliyeye sevk edilirken, emniyet binası etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Ceren Özdemir'in katiline, adliyeye sevk edilirken olası bir saldırıya karşı çelik yelek giydirildi.

LİNÇ GİRİŞİMİ
Emniyet binasının önünde Özgür A.'yı linç etmek isteyenler toplanmıştı ancak polis ekipleri hızlı bir şekilde katili adliyeye götürdü.

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