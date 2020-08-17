Son dakika: Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını! Ekipler anında müdahale etti

17.08.2020 15:21

Son dakika haberine göre Bursa'da yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangının seyrine göre civardaki bağ evlerinin tahliye edilebileceği öğrenildi.

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde mezarlığa yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.





Ekipler, yoğun dumanın kentin batısındaki birçok noktadan görülebildiği yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor.





Helikopterle havadan da müdahale edilen yangının seyrine göre civardaki bağ evlerinin tahliye edilebileceği öğrenildi.





"YERLEŞİM YERLERİNİ ŞU AN TEHDİT ETMİYOR"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangına havadan helikopterle ve karadan müdahalenin etkin şekilde sürdüğünü söyledi.





Yangın söndürme uçağı da talep edildiğini belirten Canbolat, "Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyor. Yangın nedeniyle boşaltılan bir yerleşim yerimiz yok. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı noktada arazözlerle önlemler aldık. Gerekirse buraları tahliye edebiliriz. İki helikopter aktif şekilde çalışıyor, bölgeye iki helikopter de gelecek." ifadelerini kullandı.