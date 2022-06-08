Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: Başkent Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

SON DAKİKA: Başkent Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

SON DAKİKA: Başkent Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü
08.06.2022 15:41

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:10
Kılıçdaroğlu'nun...
Haber 39:43
Ankara'da kritik temas!
Haber 00:40
Ölüme davetiye
Haber 02:20
Gözler Ankara'da!
Haber 00:15
İnstagram çöktü mü son dakika?...
Haber 03:16
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan...
Haber 01:48
Ankara selde can pazarı!...
Haber 03:53
Ankara'da sel! Araçlar suya...
Haber 00:53
Denizli'de markette üstsüz...
Haber 02:22
Suriye'ye operasyon ne zaman...
Haber 04:04
İBB rezaleti: Boru hasar gördü...
Haber 01:35
MİT'ten üst düzey paket!...

Son dakika haberleri... Başkent Ankara dün etkili olan sağanak yağış sonrası felaketi yaşadı. Ankara'da Çankaya Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin bir bölümü, sağanak sonrası oluşan geniş çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Haber Videoları

Çankaya Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin bir bölümü, sağanak sonrası oluşan geniş çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Beşevler semti Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle göçük yaşandı.

Bölgedeki trafik polisleri, yolun çöken bölümünün etrafına güvenlik şeridi çekti. Ardından olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri geldi. Caddede geniş bir çukur oluştu. Çöken yolun yakınındaki araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Trafik tek şeritten verilirken, itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA