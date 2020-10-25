Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin yolunu terörle, şantajla kesmeye çalışanlara cevabımızı da böylece veriyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz" dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Her gün yeni bir projenin açılışının sevincini yaşıyoruz. Yatırım hamlelerimize her gün yenisini ekliyoruz. Türkiye'nin yolunu terörle, şantajla kesmeye çalışanlara cevabımızı da böylece veriyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz"

Başkan Erdoğan ayrıca Malatyalılara da hitap etti ve kendisi üzerinden İslam ve Müslümanlara saldıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irkçı Hollanda milletvekili Geert Wilders'e cevap verdi. Erdoğan ayrıca Azerbaycan'ı desteklediğimiz için yaptırım tehdidinde bulunan ABD'ye de "Geç kalmayın" mesajı verdi.