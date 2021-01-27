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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bay Kemal'in SSK döneminde ölülerimizin bile rehin kaldığını Z kuşağına anlatmamız lazım

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bay Kemal'in SSK döneminde ölülerimizin bile rehin kaldığını Z kuşağına anlatmamız lazım
27.01.2021 12:49
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanda ölülerin bile hastanelerde rehin kaldığını belirtti ve o dönemleri bilmeyen Z kuşağına acı gerçeklerin çok iyi anlatılması gerektiğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, 1992-1996 ve 1997-1999 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü yaptı. O dönemde SSK hastanelerinin içler acısı halini gazeteci Savaş Ay yaptığı programlarla sık sık gündeme getirmişti.


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