SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bay Kemal'in SSK döneminde ölülerimizin bile rehin kaldığını Z kuşağına anlatmamız lazım

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanda ölülerin bile hastanelerde rehin kaldığını belirtti ve o dönemleri bilmeyen Z kuşağına acı gerçeklerin çok iyi anlatılması gerektiğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, 1992-1996 ve 1997-1999 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü yaptı. O dönemde SSK hastanelerinin içler acısı halini gazeteci Savaş Ay yaptığı programlarla sık sık gündeme getirmişti.