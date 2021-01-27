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CHP'li eski vekil Berhan Şimşek'in "cuma namazı" gafı alay konusu oldu!

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Katıldığı bir TV programında asılsız iddialarla iktidarı ve Diyanet'i hedef alan CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, kendisinin de cuma namazlarına gittiğini belirterek ''Reklam olsun diye söylemiyorum, Cumalara gitmeye çalışıyorum sırf hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum'' dedi. CHP'li Berhan Şimşek'in sözleri sosyal medyada aoaly konusu oldu. Çünkü Berhan Şimşek'in söylediklerinin aksine cuma namazında hutbe, farzdan önce okunuyor. Ayrıca hutbeyi dinlemek de farz.


CHP'li Berhan Şimşek'in Cuma namazıyla ilgili sözleri sosyal medyayı salladı. Berhan Şimşek, katıldığı televizyon programında Diyanet İşleri Başkanlığı'na asılsız iddialarla eleştiriler yöneltti.

Kendisinin de cuma namazlarına gittiğini belirten Şimşek ''Reklam olsun diye söylemiyorum Cumalara gitmeye çalışıyorum sırf hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum'' dedi.

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Berhan Şimşek'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Öyle ki Berhan Şimşek'in söylediklerinin aksine cuma namazında hutbe, farzdan önce okunuyor. Ayrıca hutbeyi dinlemek de farz.

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Geçtiğimiz yıllarda Kahramanmaraş'ta halka hitap eden İnce, Başkan Erdoğan'a cevap verirken, her gün Cuma namazı kıldığını söylemişti. İnce, "Ben kimseye yalan söylemem. Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum" demişti.

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