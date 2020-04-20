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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı: Ülkemizi hep bir adım yükseğe çıkartacağız

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı: Ülkemizi hep bir adım yükseğe çıkartacağız
20.04.2020 23:43

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şehir hastaneleri ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." dedi.


Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şehir hastaneleri ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.



Başkan Erdoğan paylaşımında, "Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem sistemi güçlendirdik. Bununla kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık.


Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." ifadelerine yer verdi.

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