SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması! İstanbul'da yeni tedbirler gündemde mi?

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan İstanbul'daki yaşanan koronavirüs vakalarındaki artış ile ilgili soruya şu cevabı verdi: ''Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek ona göre adımlarımızı da atacağız. Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Yani bu toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki, evlerimizden misafirlerden korunmamız vs bunlara da dikkat edeceğiz.'' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şu anda bizim bildiğimiz, sizin de duyduğunuz gibi böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur.

3 ay içinde Wagner gibi paralı askerlerin oradan çekilmesi ne derece sağlıklıdır bilemiyoruz.

En üst düzeyde darbeci Hafter tarafından temsilci burada bulunuyor.

Dolayısıyla bana göre çok da olabilecek gibi değil aynen işte Azerbaycan - Ermenistan arasında şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı?

İşte oralarda yine ateşkes adımı atıldı, gece saat 00,00 itibariyle başlayacak dendiği halde bunlar yapılmadı.

Temenni ederim ki burada öyle olmaz. Ve bu ateşkes kararına uyulur.

İSTANBUL'DA YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE Mİ?

Şu an itibariyle gerçekten İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden bir tanesi.

Ve bu konuda bu mücadeleyi başta yazılı görsel medya olmak üzere sürdürmemiz lazım.

Ve bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Yani bu toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki, evlerimizden misafirlerden korunmamız vs bunlara da dikkat edeceğiz.

Ve kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor, bugün Bursa'da.

AZERBAYCAN'DAKİ GELİŞMELER

Sayın Aliyev'in ifadesini kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum.

Azerbaycan diyor ki, eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu barış görüşmelerinde Türkiye Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi.

Rusya'nın Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları yok.

Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan Ermenistan konusunda, gerek diğer konularda yani; Suriye'de müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek çalışmalarımız oldu.

AMERİKA'NIN S-400 AÇIKLAMASI

Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif orta ağır silahlar... Bunların içerisinde Amerika'dan aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.



Yunanistan'ın elinde S300'ler var. Bırakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu?