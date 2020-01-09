Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Berfin Özek davasındaki karara sert tepki 09.01.2020 17:12

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Berfin Özek'e asitli saldırı davasında çıkan karara tepki gösterdi. Erdoğan, "Ben hak, hukuk, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku ve adaleti arayacaksınız. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın. Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın gündeminde konulardan bir tanesi de Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasıydı.



İşte Erdoğan'ın o açıklaması:







"NAMUSSUZ, ALÇAK"

Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kızımızın gözü gidiyor. Kanunun en yüksek oranı bu. Şimdi diyorum ki ben de, bunu da bizim getirdiğimiz söyleniyor. Arkadaşlar diyorum, siz neden kanun diyerek bize böyle cevap yolunu buluyorsunuz. Ben hak, hukuk, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku ve adaleti arayacaksınız. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın.

"VİCDANINIZIN SESİNE KULAK VERİN"

Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin.Kadına şiddet olgusu ile aile kurumuna saldıran bir oluşum meydana geldi. Türkiye'deki kadın cinayetleri vakası Avrupa'nın yarısı kadar. Kadına fiziken ya da ruhen şiddet uygulayanın karşısına önce biz çıkarız biz. Anne olan eş olan kız evlat olan insanın yarısı olan kadına yönelik her türlü ayrımcılık anlayışa eyvallah etmedik. İnsani duyarlılıkların sinsi bir şekilde istismarıyla aile kurumunun içinin boşaltılmasına izin vermeyeceğiz. Aileye sahip çıkacak anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz.



