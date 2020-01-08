Berfin, yüzüne kezzap atan caninin 13 yıl ceza almasına isyan etti: Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz

Hataylı Berfin Özek, eski sevgilisi Casim Ozan Çeltik'in kezzaplı saldırısına uğradı. Bir gözü kör olurken yüzü tamamen yandı. Sayısız ameliyat geçirip günlerce hastanede yattı. Ama yargı kararı onu bir kez daha yaktı. Çeltik, müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı duyan Berfin, şoka uğradı: Açık cezaevinde yatacak. Ben yine sokağa çıkamayacağım. Bu korkuyla nasıl yaşarım. En ağır cezayı alsın.
Casim Ozan Çeltik
Casim Ozan Çeltik
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