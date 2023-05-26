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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı
26.05.2023 09:41

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur için sosyal medya hesabından seçmene çağrıda bulundu. Erdoğan, "Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı’nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim" dedi.

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İşte Başkan Erdoğan'ın o mesajı:

27 Mayıs, demokrasimizin en sancılı yol ayrımlarından biridir. 29 Mayıs, İstanbul'un fethiyle tarihimizin en önemli zaferlerindendir. Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs'ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz. Bugüne kadar 85 milyon vatandaşımızın hayatına katkıda bulunan hizmetlerimizle, 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizle sözümüzün eri olduğumuzu ispatladık.

28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetleneceğimize, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceğimize inanıyoruz. Buradan "önce ülkem ve milletim" diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum.

Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı'nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim.

Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedî ve ezelî kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz.

28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. Gönlümüz de kollarımız da milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır…

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