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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?
15.07.2020 23:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 15 Temmuz'un 4. yıldönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" ifadelerine yer verdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 15 Temmuz'un 4. yıldönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" ifadelerine yer verdi.
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