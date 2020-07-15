Son dakika: Başkan Erdoğan'dan '15 Temmuz Destanı'nın 4. yıl dönümünde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı milletin yazdığı destanın 4. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete seslendi. "Ezanımızı susturmak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık." ifadelerinin kullanan Başkan Erdoğan, "Milletimizin yazdığı destan sıradan bir hikaye değildir." şeklinde konuştu.
Son dakika haberi... FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı milletin yazdığı destanın 4. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete seslendi. "Ezanımızı susturmak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık." ifadelerinin kullanan Başkan Erdoğan, "Milletimizin yazdığı destan sıradan bir hikaye değildir." şeklinde konuştu.