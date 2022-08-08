Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'de kritik MKYK! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Göçmenlere yönelik ırkçı kışkırtma yapılıyor

Son dakika... Son dakika haberi! AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda dar gelirliler için atılacak yeni adımlar ve sosyal konut projesi, KPSS soruşturması, cemevine provokatif saldırı ve Rusya lideri Putin'le Soçi'de yapılan görüşme ele alındı. Ömer Çelik, Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Dünyanın her tarafında göç politikası eleştirilebilir ama ırkçı bir kışkırtma farklı bir şeydir." dedi. Ayrıca Çelik, "YSK'nın elinde olmayan bilgiler var diyor. Bu tehlikeli bir ifade. Bu bilgileri nasıl elde etmiş? YSK'nın bile elinde olmayan bilgiden bahsediyor. Bütün bunlarla ilgili açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor." dedi.