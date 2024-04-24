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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 14:31 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 14:31

Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili ilişkilerin tüm boyutlarıyla masaya yatırılacağı görüşmede Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunun da konuşulması bekleniyor. Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği sistematik soykırım da iki liderin masasında olacak. Öte yandan 10 yılın ardından bir Alman Cumhurbaşkanının Türkiye'yi ziyaret etmesi "İlişkilerde muhasebe vakti" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeieri resmi törenle karşıladı
Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı

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