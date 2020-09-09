Son dakika: Bakanlık duyurdu: Kırmızı ve Gri Kategori'de yer alan iki terörist etkisiz hale getirildi

09.09.2020 14:41

Son dakika haberine göre, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda birisi kırmızı, diğeri gri kategoride aranan 2 teröristin, Hakkari'de düzenlenen operasyonda ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.





BİRİ KIRMIZI DİĞERİ GRİ KATEGORİDE İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle kırmızı kategoride yer alan 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan, 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl olduğunun tespit edildiği bildirildi.



Açıklamada ayrıca Hakkari Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.