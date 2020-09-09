Evlat nöbetinde bir kavuşma daha! Ruşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin'le buluştu

09.09.2020 15:03

Son dakika haberi... HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yapılan oturma eylemi yapan Ruşen Çetin, oğlu Erdal Çetin'e kavuştu. Teröristlerin elinden kaçan Erdal Çetin ile birlikte, 16'ncı aile de evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

HDP binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Ruşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin teröristlerin elinden kaçarak teslim oldu. Güvenlik güçlerine teslim olan Erdal Çetin'in ailesine kavuştuğu bildirildi. Böylece evladına kavuşan aile sayısı da 16'ya yükselmiş oldu.

Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır Anneleri, tarih yazıyor! 16. kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek... Çalışıyoruz, Devamı da gelecek' demişti.