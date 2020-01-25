Son Dakika: Bakanlar canlı yayında depreme yakalandı! İşte o anlar 25.01.2020 13:07

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Bakanlar yaptıkları İncelemelerin ardından açıklama yapmak üzere geldikleri valilik binasında depreme yakalandılar. İşte bakanların depreme yakalandıkları o anlar...

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapmak üzere valilik binasına geldiler. Valilik binasında açıklama yapmak üzere olan bakanlar artçı depreme yakalandılar.

İşte o anlar kameralara anbean böyle yansıdı.