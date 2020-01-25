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Son Dakika: Bakanlar canlı yayında depreme yakalandı! İşte o anlar

Son Dakika: Bakanlar canlı yayında depreme yakalandı! İşte o anlar

25.01.2020 12:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapmak üzere geldikleri valilik binasında depreme yakalandılar. İşte bakanların depreme yakalandıkları o anlar...


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