Son Dakika: Bakanlar canlı yayında depreme yakalandı! İşte o anlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapmak üzere geldikleri valilik binasında depreme yakalandılar. İşte bakanların depreme yakalandıkları o anlar...
Son Dakika: Bakanlar canlı yayında depreme yakalandı! İşte o anlar25.01.2020 12:16
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