Son dakika: Bakan Murat Kurum Kanal İstanbul Projesi'ni detaylarıyla anlatıp iddialara cevap verdi 26.12.2019 16:50

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum canlı yayında Kanal İstanbul Projesi'ne dair ayrıntıları paylaştı. Bakan Kurum, "Son toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi ÇED raporuna herhangi bir itiraz olmadan imza atmıştır." dedi. Bakan Kurum ayrıca muhalefetin "Kanal İstanbul, İstanbul'u susuz bırakacak" ve "Kanal İstanbul depremleri tetikleyecek" iddialarına da yanıt verdi.

Bakan Kurum, "ÇED sürecinde çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak büyüttük. İstanbul'umuzun havasına suyuna ormanlarına gölüne denizine ekolojik dengesine tamamen koruma endeksli bir bakışla yaklaştık. Bundan sonraki süreci de böyle yürüteceğiz. Kanal İstanbul projesi su kaynaklarına zarar verecek iddiası tamamen gerçek dışıdır." dedi

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Kanal İstanbul projesine yönelik ÇED projesini anlatmak için karşınızdayım. Son şeklini verdiğimiz ÇED raporum bakanlığımıza sunuldu. Bakanlığımız da son şeklini tamamladı ve askıda ilan ettik. 10 gün boyunca görüşe açtık.





Nihai ÇED raporumuz da itirazların değerlendirilmesiyle birlikte sağlamış olacağız. Bu ÇED süreci Türkiye'nin en geniş katılımlı şeffaf süreçlerinden biri olmuştur.

İBB BAŞKANINA CEVAP

İnceleme değerlendirme toplantı tutanağı Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporunun yeterli olduğunu, önlemlerin alındığının ve son şeklinin ÇED raporuna verilmesi konusu yer almaktadır. İBB de toplantıya katılmış.





İBB'nin temsilcisi de ÇED raporunun altına imza atmıştır. İBB başkanı şimdi itiraz ediyor ama daha elemanının ne yaptığının farkında değil. İtiraz edeceksen toplantıya gel şu şu nedenden dolayı şerh düşüyorum de. İstanbul'un çevresi ve doğasını koruma eksenli bir bakışla yaklaştık. Bundan sonraki, süreci de belediyelerimiz akademisyenlerimiz STK'lar ile birlikte projemizi yürüteceğimizi ifade etmek isterim.

Bugün İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi Panama Kanalı'nın 4 katı, Süveyş Kanalı'nın ise 3 katı. 1930'larda boğazdan 2 gemi geçerken bugün günlük ortalama 150 gemi geçiyor. Yıllık 50 bin geminin geçtiğini görüyoruz. Gemi boyutlarının büyümesi dünya mirası İstanbul üzerinde büyük bir tehdit oluşturmuş durumdadır. Kanal İstanbul boğazı kurtarma projesidir. Ülkemiz için istiklal ve istikbal projesidir.





SU KAYBI İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR

Kanal İstanbul projesinin, su kaynaklarına zarar vereceği, yok edeceği iddiası bilimsel bir gerçekliği yansıtmamaktadır. Tamamen gerçek dışıdır. İstanbul'un yıllık su tüketimi 1 milyar 60 milyon metreküptür. Su rezervini titizlikle incelediğimizde Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı var. Kanal İstanbul, Terkos Gölü'nün koruma alanına girmemektedir.

Kanal İstanbul projesiyle 133,9 milyon metreküp su sağlanan Terkos Gölü'nün verimi binde 2.5 azalacaktır. Sazlıdere'nin yüzde 61'i kanal içerisinde kalacak ama yüzde 39'unu koruyacağız. Toplamda Kanal'ın su rezervine etkisi yüzde 3 düşecektir. Melen Projesi tamamlandığında İstanbul'un su rezervi ihtiyacının 34 katı su gelecek.

KANAL İSTANBUL DEPREMİ TETİKLEYECEK Mİ?

Kanal İstanbul, depremi tetikleyecek deniyor. İstanbul'da 2 fay hattı var. Kuzey Anadolu ve Çınarcık fay hattı. İstanbul'da beklediğimiz deprem yerin 20 km altında ve 7 şiddetinin üzerinde. 21 metre derinliğindeki kanal nasıl oluyor da depremi tetikliyor? Depremi tetikleyeceği iddiası bilimsellikten uzak gerçek dışıdır. Her türlü felaket senaryosuna karşı yapılaşma standartları belirledik. 2500 yıl öncesine giderek gerçekleşen depremleri baz alarak simülasyonlar yaptık. Kanal İstanbul'un depremi tetiklemesine yönelik hiçbir ilgisini olmadığı da bilimsel olarak tespit edilmiştir. Kanal İstanbul güzergahında diri bir fay bulunmamaktadır.





İstanbul ısı adası olacağı iddiası Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çürütülmüştür.

Küçükçekmece sahilinde herhangi bir inşaat söz konusu değildir. Kaldı ki burası sit alanıdır. Kanal İstanbul hattı üzerinde Bathonea Antik Kenti ve Yarımburgaz Mağaraları inşaat ve çalışma alanının dışındadır. Kanal İstanbul sonrası yutulma diye bir şey söz konusu değildir. 23-35 milyarlık lüzumsuz maliyet yükleneceği iddiası da tamamıyla asılsızdır, gerçek dışıdır ve kasıtlıdır.





İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. Bu çalışma İBB'nin yetkili kurumlarıyla birlikte yapılmıştır. 2011'den beri yapıldığı için kendisi bilmemektedir. Öğrenmesini tavsiye ederiz. İBB'nin projeye katkısını açıkçası beklemiyoruz.





İstabul'dan Boğazı'ndan geçen gemiler ücret ödemektedir. Ücretsiz geçiş hali hazırda söz konus değildir. Kanal İstanbul güzergahını tercih etmesi avantaj sebebidir. Gemiler İstanbul Boğazı'nda 14 saat beklediği görülmekte. Tankerlerin 30 saate ulaşan bekleme süreleri var. Tankerlerin beklemekten dolayı kayıpları milyonları bulmaktadır.