Ahmet Davutoğlu "Vazgeçin" dediği Kanal İstanbul projesi için 2015'te bakın ne demiş 26.12.2019 16:42

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi'ni kurarak genel başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Davutoğlu'nun karşı çıktığı Kanal İstanbul projesi ile ilgili, başbakan olduğu dönemde yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Bugün projeye karşı çıkan Davutoğlu, 2015 yılında Meclis'te yaptığı konuşmada Kanal İstanbul'u "Yüzyılın projesi" olarak tanıtmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun karşı çıktığı ve "vazgeçilsin" dediği Kanal İstanbul projesini başbakan olduğu dönemde "Yüzyılın en büyük projelerinden biri" olarak tanıttığı konuşması ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da partisinin Genel Başkan yardımcıları açıkladığı toplantıda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

En başından beri projeye karşı olduğunu iddia eden Davutoğlu ''Kaygılarımı Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı'na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım'' dedi. Ancak Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde bugün söylediklerinin tam tersine Kanal İstanbul projesini övdüğü ortaya çıktı.

MECLİS'TE "YÜZYILIN PROJESİ" DEMİŞTİ

Ahmet Davutoğlu 24 Kasım 2015 tarihinde kendisinin Başbakan olduğu 64. Hükümet'in programını Meclis Genel Kurulunda okurken Kanal İstanbul projesini "Yüzyılın projesi" diye tanımlamıştı. Davutoğlu, "Yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak olan Kanal İstanbul Projesi'nin çalışmalarına devam ediyoruz." demişti.

KILIÇDAROĞLU'NU HATIRLATTI

Davutoğlu'nun bu açıklamaları akıllara Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar Davutoğlu'nu bu sözleri nedeniyle sık sık kendi kendisini yalanlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetti.

Davutoğlu partisinin Genel Başkan yardımcıları açıkladığı toplantıda şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul'un nasıl korunabileceği konusunda çalışma talimatı vermiştim

Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü ihmal ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul'un nasıl korunacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum.

Erdoğan'a vazgeçmesini söylemiştim

Türkiye'nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması lazım. Bütün bu kaygıları Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı'na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım.