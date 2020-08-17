Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporculara ücretsiz eğitim desteği

17.08.2020 15:07

Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatlarında ve Ulusal Spor Faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcular, diğer koşullarının da uygun olması halinde bu imkândan yararlanabilecek.