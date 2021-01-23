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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik AB mesajı

SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik AB mesajı
23.01.2021 10:24
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin Aralık zirvesini bize uzatılan bir el olarak gördük. Türkiye'nin sadece yabancı bir ülke gibi değil aday ülke gibi muamele görmesi gerektiğini söyledik. Mart zirvesine kadar temaslarımız devam edecek" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin Aralık zirvesini bize uzatılan bir el olarak gördük. Türkiye'nin sadece yabancı bir ülke gibi değil aday ülke gibi muamele görmesi gerektiğini söyledik. Mart zirvesine kadar temaslarımız devam edecek" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, "Vize serbestisi zor ama hayata geçmesi gereken bir söz. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlayacaktır." sözlerini kullandı. Çavuşoğlu, "Göç mutakabatınının güncellenmesi gerekiyor. Bunda AB'de hemfikir." dedi.

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