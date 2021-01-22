Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini biliyoruz. Üyelik süreci müzakerelerinin öldürülmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz. Türkiye pozitif yaklaşan herkesle ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye-AB ilişkileri için atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık. Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz."