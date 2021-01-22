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    • 22.01.2021 17:49
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    : Dışişleri Bakanı 'dan -AB ilişkileri hakkında önemli açıklamalar

    Gelen haberine göre, Dışişleri Bakanı , -AB ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Bakanı Çavuşoğlu'dan Türkiye-AB ilişkileri hakkında önemli açıklama

    haberi... Dışişleri Bakanı , -AB ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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    Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini biliyoruz. Üyelik süreci müzakerelerinin öldürülmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

    İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

    "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz. Türkiye pozitif yaklaşan herkesle ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye-AB ilişkileri için atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık. Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz."

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Türkiye-AB ilişkileri hakkında önemli açıklamalar