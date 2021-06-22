Son dakika: Aşılamada yaş sınırı 25'e indi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş grupları için yeni bir açıklamada bulundu. Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" dedi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş grupları için yeni bir açıklamada bulundu.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" dedi.

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

42 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 23.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 279 bin 203, ikinci doz aşı 14 milyon 500 bin 796 oldu.

Böylece doz miktarı 42 milyon 779 bin 999'a yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 459 bin 622, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 371 bin 963 bin, toplam 7 milyon 831 bin 585, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 364 bin 275, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 736, toplam 3 milyon 574 bin 11, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 901 bin 963, ikinci doz aşı sayısı 987 bin 409, toplam 2 milyon 889 bin 372 doz olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE EN YÜKSEK PERFORMANSI GÖSTEREN ÜLKE OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı."

Koca, paylaşımında ülkelerin aşılama hızına ilişkin tabloya da yer verdi.

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE KOVİD-19 AŞISI GÖNDERİLDİ

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, aşıları taşıyan ambulans uçak, akşam Ercan Havalimanı'na indi.

Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 290 bin doza ulaştı.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.



MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.