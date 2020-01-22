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Son dakika: Antalya’da iş merkezinde korkutan yangın

Son dakika: Antalya’da iş merkezinde korkutan yangın

22.01.2020 09:55

Son dakika haberi... Antalya Konyaaltı Caddesi’nde bulunan yüksek katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, olayı hemen itfaiyeye ekiplerine bildirdi.


Antalya'da bir binanın çatı katında meydana gelen yangına müdahale sürüyor. Olay, Konyaaltı Caddesi'nde bulunan yüksek katlı bir binanın çatı katında 09.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çııkş sebebi henüz belli olmayan yangında alevler birden yükselmeye başladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, olayı hemen itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yangına müdahale sürüyor.
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