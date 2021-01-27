SON DAKİKA: Antalya'da fırtına hayatı felç etti: Dev dalgalar falezleri dövdü

Son dakika haberi! Antalya’da fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Aşırı yağıştan dolayı birçok araç su da mahsur kaldı, sürücüler kentin ana arterlerinde ilerlemekte zorlandı. Koronavirüs salgını sebebiyle tarihinin en boş günlerini yaşayan Side'de deniz kenarındaki 2 bin yıllık Apollon Tapınağı'nda dalgalar renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunurken, Bolu Dağı geçişinde de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Antalya kent merkezinde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, falezleri dövdü. 40 metre yükseklikteki falezleri aşan dalgalar, görüntüsüyle ürküttü.

Yat limanına bağlı balıkcı teknelerinin sahipleri, yağmur ve fırtınadan etkilenmemesi için teknelerinin iplerini sıkı sıkı bağladı. Diğer yandan, Kundu bölgesindeki portakal bahçeleri su altında kaldı.

Mevlana Caddesi'nde, halı firmasına ait standın üzerine devrildiği kişi, yaralandı. Adı henüz bilinmeyen yaralı, tedavisi için hastaneye götürüldü.

SİDE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Antalya'da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor. Manavgat'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Side Limanı'nda bulunan tur teknelerinin tamamı Manavgat Irmağı'na çekilirken, balıkçı barınağındaki tekneler de sıkı sıkıya bağlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, Side Limanı'nda bulunan dalgakırana çarptı.

Koronavirüs salgını sebebiyle tarihinin en boş günlerini yaşayan Side'de deniz kenarındaki 2 bin yıllık Apollon Tapınağı'nda dalgalar renkli görüntüler oluşturdu.

FIRTINAYA RAĞMEN BALIK TUTMAYA ÇIKTI

Diğer taraftan şiddetli rüzgara rağmen bazı vatandaşlar balık tutmaya çalıştı. Side Limanı'nda denize olta atan İlyas Aktaş, "Denizde balık var ama rüzgar ve fırtına nedeniyle zor oluyor. Bazen oltayı istediğimiz yere atamıyoruz, bazen misina dolanıyor. Ama yine de balık tutmaya devam edeceğim" dedi.

METEOROLOJİDEN ORTA KARADENİZ VE DOĞU AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunurken, Bolu Dağı geçişinde de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİ İÇİN UYARI

Öte yandan bugün akşam ve gece saatlerinde Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakması bekleniyor.

Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.