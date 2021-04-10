Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Ankara'da çökme tehlikesi olan bina havadan görüntülendi

Son dakika: Ankara'da çökme tehlikesi olan bina havadan görüntülendi

Son dakika: Ankara'da çökme tehlikesi olan bina havadan görüntülendi
10.04.2021 09:38
Ana Sayfa 01:07
Bu kadar emek niye?
Ana Sayfa 01:25
Çökme tehlikesi olan bina...
Ana Sayfa 00:45
Kardeşlerim 8. bölüm 2....
Ana Sayfa 03:16
AKM'de son durum havadan...
Ana Sayfa 01:10
8 katlı apartmanda çökme...
Ana Sayfa 02:26
İstinat duvarı böyle çöktü
Ana Sayfa 00:45
Hercai 67. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 06:44
Mesut Hakkı Caşın Foça'daki...
Ana Sayfa 02:14
İzmir'de askeri uçak düştü
Ana Sayfa 01:53
Polis Sedat Peker'in...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 92....
Ana Sayfa 02:16
İstanbul'da "organize suç...

Son dakika haberine göre Başkent Ankara'da boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde bulunan Açelya apartmanının temelinde kayma oluşurken, olay yeri havadan görüntülendi.


Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paraleldeki Altay Sokak'ta bulunan Açelya apartmanının temelinde kayma meydana geldi. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 40 kişinin yaşadığı 11 daireli Bahar apartmanında çökme tehlikesi oluştu. Önündeki yol ile arasında yaklaşık 50 santim yarık oluşan ve her geçen dakika temelindeki toprak kaymasının devam ettiği apartman ile çevresindeki toplam 15 bina boşaltılırken, olay yeri havadan görüntülendi.

Haber Videoları