SON DAKİKA: AYM'den HDP iddianamesine ret

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi üyeleri, HDP'ye açılan kapatma başvurusuna ilişkin ilk incelemesini tamamladı. İnceleme kapsamında, eksiklik tespit eden Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri, iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini kararlaştırdı.

AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı.

İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN