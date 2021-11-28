SON DAKİKA: Alparslan Kuytul'un vakfı! İş adamından kan donduran sözler: 13 gün rehin tutuldu 7 milyon dolara serbest kaldı

Son dakika haberleri... Alparslan Kuytul'un başında olduğu 'Furkancılar' olaak bilinen grubun kan donduran eylemleri ortaya çıktı. Adana’da 70 milyon liralık mal varlığının satışı için vekalet verdiği 4 kişi tarafından kaçırılan ve bir dönem Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın yöneticiliğini de yapan iş adamı Koray Sarısaçlı, 13 gün rehin tutulup serbest bırakıldıktan 2 ay sonra yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık 7 milyon dolarlık imzaladığı senet karşılığında serbest bırakıldığını söyleyen Sarısaçlı, kendisini kaçıranların şu an tutuklu olduğunu, vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'un talimatıyla bir suç örgütü kurulduğunu ve bu örgütün mal varlıklarını elinden almaya çalıştığını ileri sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...