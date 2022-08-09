SON DAKİKA | Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı soruşturmasında flaş gelişme! 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alevi Vakıflar Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırı 5 Ağustos'ta Kartal Orhantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sarıtaş 21.30 sıralarında otomobiliyle evine dönüyordu. Evine yaklaştığı sırada yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Adres sorma bahanesiyle Sarıtaş'a yaklaşan şüpheliler, Kartal Cemevi Başkanı'nı darp etmeye başladı. Direksiyon başında olan Sarıtaş, saldırganlardan kurtulmak için gaza bastı. Hareket eden araç kontrolden çıkarak çöp konteynerine çarptı. Sarıtaş'ın oğlu sesler üzerine evden çıkarak babasının yardımına koşunca saldırganlar kaçtı.





ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın ardındın İstanbul Emniyeti çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü özel bir ekip kurdu. Kameralar incelendi. Saldırganlar görüntülerden tespit edildi. Şüphelilerden birinin Serkan G. diğerinin Ahmet Y. olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin toplam 26 suç kaydı olduğu tespit edildi. Özel ekip olayın ardını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdü. Araştırmalarda iki ismin Muhittin F.'den talimat aldığını tespit etti. Şüphelilerden saldırıda yer alan Ahmet Y. ve Muhittin F. gözaltına alındı. Muhittin F.'nin Selami Sarıtaş'a saldırılması için Murat D'den talimat aldığı iddia edildi.

Bunun üzerine polis reklam işleri yapan şüpheliyi de yakaladı. Şüphelinin de darp eylemi için Naki D.'den talimat aldığını söylediği iddia edildi. İddiaya göre Dernekte yönetim kurulu üyesi olan Naki D. Başkanla husumetinden dolayı başkanı darp ettirmek için adam ayarladı. Murat D. isimli şahsa durumu anlattı o da Muhittin F.'ye söyledi Muhittin F. ise olayı yapan Serkan G. ve Ahmet Y.'ye söyledi. Onlarında olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olayın Naki D.'nin başkanlık mücadelesi için yaptırdığı öne sürüldü.

AZMETTİRİCİ AYNI DERNEKTE

Polis ekipleri, ilk alınan şüphelilerin ardından dün de operasyon düzenledi. İki günde Naki D.'nin de aralarda olduğu 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan Naki D.'nin de Selami Sarıtaş ile aynı dernekte yönetici olduğu öğrenildi. Naki D.'nin Sarıtaş ile kişisel husumeti olduğu bu sebeple saldırı düzenlettiği iddia edildi.

9 ŞÜPHELİNİN 84 SUÇ KAYDI VAR

Polis ekiplerinin saldırıda yer alan diğer şüpheliyi gözaltına almak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Naki D., Murat D., Muhittin F., Ahmet Y., Bora S., Burak E., Emre Y., Seydi A. ve Recep O.'nun işlemlerini sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden Naki D. dışında diğerlerinin suç kayıtları olduğu belirtildi. Firari Serkan G. ile birlikti poliste suç kaydı olan 9 ismin 84 suç kaydı olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Alevi Vakıfları Federasyonu saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. "Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz" denildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, "Muharrem ayında birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak." dedi.



Saldırganların yakalanması için özel ekip kuruldu.