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Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı uğurlama töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı uğurlama töreninde önemli açıklamalar
09.08.2022 15:32

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Son dakika haberi! Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi bugün göreve başlıyor. Akdeniz’de iki ay çalışacak Abdülhamid Han gemisi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle uğurlandı. Başkan Erdoğan Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Abdülhamid Han gemisinin görev yerinin Yörükler-1 Kuyusu olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kimseden icazet almayız. Abdülhamid Han göreve başladığında arkalarında aldıkları ağababalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Biz bunları ciddiye almayıp kendime muhatap görmedikçe şımarıklıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır." dedi.

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