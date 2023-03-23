Haberler Haber Videoları Son dakika: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş'ta 5,3'lük deprem | Son depremler

Son dakika: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş'ta 5,3'lük deprem | Son depremler

Son dakika: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş'ta 5,3'lük deprem | Son depremler
23.03.2023 12:56

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Son dakika... Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem! Saat 12.19'da Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde, saat 12:23'te de 4.0 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar ve diğer illerde bilgi almak isteyenler internet arama motorlarında son dakika gelişmenin detaylarını araştırmaya başladı. AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı ilk açıklamada endişelenecek bir durumun olmadığını belitti. İşte Kandilli - AFAD son depremler listesi ve Sezer'in açıklamaları...

Haber Videoları

Son dakika haberlerine göre saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu noktada Kandilli - AFAD son depremler listesi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmenin detayları...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin Göksun merkezli ve 5,3 büyüklüğünde olduğunu bildirildi.

Sarsıntı şiddetli bir şekilde çevre illerde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİR DEPREM DAHA!
5,3'lük depremin üzerinden henüz 15 dakika geçmişken 4,0'lık bir deprem daha meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkezüssü yine Göksun olarak belirlendi.

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA