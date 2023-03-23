Son dakika haberlerine göre saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu noktada Kandilli - AFAD son depremler listesi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmenin detayları...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin Göksun merkezli ve 5,3 büyüklüğünde olduğunu bildirildi.

Sarsıntı şiddetli bir şekilde çevre illerde de hissedildi.

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BİR DEPREM DAHA!

5,3'lük depremin üzerinden henüz 15 dakika geçmişken 4,0'lık bir deprem daha meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkezüssü yine Göksun olarak belirlendi.

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.