Son dakika af haberleri: İnfaz yasası nasıl olacak? İkinci yargı paketi ve af yasası ne zaman çıkacak? 17.01.2020 16:28

İkinci yargı paketi hakkındaki son gelişmeler, on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İkinci yargı paketi hakkında binlerce kader mahkumu ve aileleri af yasası hakkında gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu. Yeni düzenlemede evde infaz ve gece infaz gibi alternatifler gelecek. Peki, infaz yasası nasıl olacak? İkinci yargı paketi ve af yasası ne zaman çıkacak?

İkinci yargı paketi ve af yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi, bir süredir gündemde yer alan konuların başnıda bulunuyor. Mahkum ve mahkum yakınları af yasası hakkındaki gelişmeleri merak ediyor. Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve seçenekli olarak hazırladığı infaz düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Böylelikle yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu. Peki, infaz yasası nasıl olacak? İşte detaylar...

İNFAZ YASASI NASIL OLACAK?

İşte yeni düzenlemenin detayları...

-Yeni düzenlemeye göre verilen cezanın yarısı cezaevinde geçirilecek.

-6 ay hapis cezası alan, cezayı hafta sonu veya gece çekebilecek.

-Düzenleme; cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör, mükerrer suçlar gibi suçları kapsam dışında tutacak.

-Kişi 1 ay dahi hapis alsa, belirli süre cezaevinde yatmak zorunda kalacak.

-Kadın ve yaşlılara evde infaz uygulanacakken, hamile kadınların cezası 1,5 ay ertelenecek.

-Cezanın infazının beşte biri denetimli serbestlikle geçecek.

Detaylar geliyor...

İKİNCİ YARGI PAKETİ VE AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

İkinci yargı paketi ve af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİNCİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

"Yargı Reformu Strateji Belgemizi, 2019 yılı Mayıs ayında milletimiz ile paylaşmıştık. Belgedeki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan birinci yargı paketi, yine geçtiğimiz yıl Meclis'te kabul edilerek kanunlaştı.

Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine "seri muhakeme usulü" ve "basit yargılama" adı altında iki yeni uygulama da kazandırdık. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz."