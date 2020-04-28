Son dakika: Abdülhamit Gül'den flaş açıklama: Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a uzatıldı!

28.04.2020 14:39

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül coronavirüs önlemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Gül "İnsan sirkülasyonunu yüzde 95 oranında azalttık" dedi. Gül, koronavirüs önlemleri kapsamında duruşmaların ertelendiği tarihin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını söyledi.

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül coronavirüs önlemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Gül "İnsan sirkülasyonunu yüzde 95 oranında azalttık" dedi. Gül, koronavirüs önlemleri kapsamında duruşmaların ertelendiği tarihin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık.

Yargıdaki faaliyetlerin durmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Dün Cumhurbaşkanımız bu sürenin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu tarih salgının gidişine göre öne çekilebilecektir.

Tüm bunların virüsün seyri ile ilgili değerlendirilecektir. Virüs esasen hiçbir ideoloji hiçbir ayrım gözetmiyor.

4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi.

Yoğun bakımda bulunan tutuklu ve hükümlü yok.