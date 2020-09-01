Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımlarıyla milyonlarca öğretmen adayının beklediği 20 bin Öğretmen Atama Kurası Çekiliş Töreni gerçekleştirildi. MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildi
01.09.2020 14:52
- Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildi
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