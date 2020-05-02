RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "sokağa çıkma kısıtlaması" denetimleri sürüyor

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "sokağa çıkma kısıtlaması" denetimleri sürüyor

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
02.05.2020 09:43

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde trafikte denetimler devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen araçlar tek tek kontrol edildi.


Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafik denetimleri devam etti.



Maske, eldiven ve siperlik takarak gerekli önlemlerini alan polis ekipleri köprüden geçmek isteyen araçları tek tek durdurdu.



Araç içinde bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.



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