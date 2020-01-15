Haberler Video Son dakika: 127 milyonluk sahte dolar operasyonunda FETÖ izi! Yurt dışına çıkaracaklardı
Son dakika: 127 milyonluk sahte dolar operasyonunda FETÖ izi! Yurt dışına çıkaracaklardı

Son dakika: 127 milyonluk sahte dolar operasyonunda FETÖ izi! Yurt dışına çıkaracaklardı

15.01.2020 11:59

Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ'cülerin sahte dolarları yurt dışına çıkarmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.


Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı.
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