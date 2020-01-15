Haberler Video Son dakika: Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor! (Hapis cezası)
Son dakika: Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor! (Hapis cezası)

Son dakika: Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor! (Hapis cezası)

15.01.2020 11:59

Son dakika haberine göre hükümet, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecek düzenleme için harekete geçti. İşletmelere de 5 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza verilecek.


Hükümet, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecek düzenleme için harekete geçti. İşletmelere de 5 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza verilecek.

Hile yapan firmalar sektörden men edilecek.

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