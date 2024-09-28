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Soma'da Şok Operasyon! Suç Örgütüne Darbe: 7 Kişi Tutuklandı
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Soma'da Şok Operasyon! Suç Örgütüne Darbe: 7 Kişi Tutuklandı

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 00:38 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 00:46

Manisa’nın Soma ilçesinde, vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonla 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda korku ve şiddetle hakimiyet kurmaya çalışan 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Detaylar videomuzda!

Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşları tehditle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 kişiden 7'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede 13 ev ve bir işyerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında Soma'da korku ve şiddet üzerine bir yapı oluşturdukları ve vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları yönünde bilgiler tespit edilen, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin konut ve işyerlerinde yapılan aramalarda; silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde, belge ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı

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