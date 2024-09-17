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Sokakta çıplak dolaşan adama dayak kamerada!
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Sokakta çıplak dolaşan adama dayak kamerada!

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024, 17:33 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 17:33

Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde sokakta çıplak halde dolaşan bir kişi, çevredekiler tarafından dövülüp polise teslim edildi. Olay, cep telefonuyla kayda alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sokakta çıplak halde dolaşan bir kişi, çevredekilerin tepkisi üzerine darp edilip polise teslim edildi. Olay, vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerle kamuoyuna yansıdı.

Olay İstasyon Mahallesi'nde Meydana Geldi

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta çıplak bir şekilde dolaşan şahsı gören mahalle sakinleri, durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çevredeki bazı vatandaşlar, duruma öfkelenerek adama "Böyle gezmeye utanmıyor musun?" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşlar Müdahale Etti

Olayın büyümesi üzerine çevrede toplanan grup, çıplak haldeki şahsa fiziki müdahalede bulundu. Şahıs, kısa sürede tekme ve tokatlarla darp edilerek etkisiz hale getirildi. Olay anı, yoldan geçen bir şehir içi yolcu minibüsünde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Polis Ekiplerine Teslim Edildi

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, darp edilen şüpheliyi gözaltına aldı. İlk müdahale sırasında şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Ardından, polis merkezine sevk edilerek ifadesi alındı.

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