Haberler Haber Videoları Skandal görüntülerin yaşandığı FOX TV'de sunucu kendini böyle savundu

Skandal görüntülerin yaşandığı FOX TV'de sunucu kendini böyle savundu

Skandal görüntülerin yaşandığı FOX TV'de sunucu kendini böyle savundu
04.10.2021 18:33
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FOX TV'de yayınlanan ve sunucu Fulya Öztürk tarafından sunulan 'Fulya ile Umudun Olsun' programında Celal Bilgin isimli şahıs eşi Güldeniz Bilgin'e ait olduğunu öne sürdüğü cinsel içerikli bir video izletti. Canlı yayında yaşanan porno rezaletini stüdyodakiler gülüşmeler içerisinde izlerken FOX'unun eski tetikçisi Fatih Portakal dahil toplumun her kesiminde tepki uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün bir açıklama yapan Fulya Öztürk şiddetle kendini savundu. Olayın haberleştirilmesine tepki gösteen Öztürk, "Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden..." şeklinde bir savunma yaptı.


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