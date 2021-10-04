Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan A Haber'de anayasa açıklaması: İlk 4 maddeye dokunmak mümkün değildir

Yeni anayasa çalışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuyla ilgili son açıklamaları ise çarpıtılarak servis edildi. Kahraman, bu çarpıtma haberlere A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Kahraman, "Burada bir kasıt var. Anayasa maddesi hangisi değişsin diye müzakere yok. Yeni bir anayasa yapılması var." ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın anayasa açıklamalarını çarpıtarak servis etti. Kahraman, bu çarpıtma haberlere A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"DİNDAR ANAYASA ANLAYIŞI YANLIŞ ANLAŞILIYOR"

Bir çarpıtma ve yanlışa yönlendirme var. Benim beyanlarımda olmayan mesela ilk 4 madde hakkında değişiklik olmaz beyanı bir beyan. Dindar anayasa anlayışı yanlış anlaşılıyor. Ben hukuk mezunuyum. Anayasa benim konum ihtisas dalım. Anayasamız 1982 anayasası. Çabuk eskiyorlar. Olaylar değişiyor hayat hareketli dolayısıyla değişikler gerekli. Katı anayasa olursa ihtilaflar çıkıyor anayasalar cevap vermiyor.

"SADECE 5'İNDE VAR"

Laiklik kelimesi üzerinde ben hassas duruyorum. Çünkü laiklik anlayışı çok değişik. Her parti kendini laik kabul ediyor. Peki bu laiklik ne? Laiklik ileri sürülerek parti kapatılıyor, hürriyetler engelleniyor. Ben diyorum ki ya laiklik olmasın çünkü 195 ülkenin yalnız 5'inde anayasada ilke olarak var. O da Fransa'da dinsizlik olarak ifade edebileceğimiz bir beyan var. Onun dışında Meksika; Japonya, Portekiz, Fransa ve Türkiye bunlar anayasalarında laiklik kelimesi geçen ülkeler. BM'ye kayıtlı 195 ülkenin 190'ınde böyle bir beyan yok.

"TARİFİ OLMALI"

Eğer laiklik bir hürriyet ise hürriyetler arasında sayılır. Laik lafı istediği noktaya çekilebilen bir hale geldi. Benim dediğim tarifi olmalı veya diğerlerinde olduğu gibi anayasada olmasına gerek yok. Veya hürriyetler içinde yer almalı.

Bugünkü anayasada 184 madde değişikliği var. Lime lime olmuş. Gerçekten milli yerli bir anayasaya ihtiyacımız var.

"İLK 4 MADDEYE DOKUNMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"4 maddeye dokunulacak" ya o 4 madde anayasada belli öyle bir dokunma mümkün mü? Milletini seven milliyetçi olan vatanını seven insanın bayrağına devletine cumhuriyete karşı tavır olması mümkün değil. Benim dediğim çok samimi bir hukuk edasıyla söylenmiş beyanlardır. Ama hukuktan nasibi olmayanların hezeyanlarıyla karşılaşmak da beni üzüyor doğrusu.

Burada bir kasıt var. Anayasa maddesi hangisi değişsin diye müzakere yok. Yeni bir anayasa yapılması var. Yapılırken de bu kadar 177 maddelik anayasa olmaz. Anayasa az maddeli olacak. Okunur ve anlaşılır olacak. Yeni anaysa dayatmacı olmamalı, insan hakları öncelikli olmalı..