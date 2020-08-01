Sivas'ta 4 kişinin öldüğü katliamın ayrıntıları: Ardı ardına sıktı

Dursun Denli, sevgilisi tarafından terk edildi. 4 kişiyi katletti. Kadını, “Aileni öldürürüm” diye tehdit ettiği öğrenildi...
Sivas'ta boşanma aşamasında olan Gülbeyaz Genç ile Dursun Denli telefonda duygusal ilişki yaşadı. Kadın ayrılmak istedi. Denli, sevgilisi ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Dün ise evlerine gitti. Genç'in babası Turgut Kandur, annesi Döndü Kandur, kardeşi Can Serkan Kandur ile hamile olan eşi Beyza Kandur'u gözünü kırpmadan katletti. Yakalanan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.