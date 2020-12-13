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Şişli'deki dehşeti anlattı: 'İlk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum'

Şişli'deki dehşeti anlattı: 'İlk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum'
13.12.2020 15:13
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Korkunç olay Şişli'de meydana geldi. Tuğba Erçakar (26) isimli bir kadın ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından acımasızca darbedildi. O anlar ise Erçakar'ın kız arkadaşının evindeki güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Tuğba Erçakar, "26 yaşındayım. Hayatımda ilk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum. Arkama bakarak yürüyorum. Bu çok tedirginlik verici bir şey" dedi.


Korkunç olay Şişli'de meydana geldi. Tuğba Erçakar (26) isimli bir kadın ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından acımasızca darbedildi. O anlar ise Erçakar'ın kız arkadaşının evindeki güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Tuğba Erçakar, "26 yaşındayım. Hayatımda ilk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum. Arkama bakarak yürüyorum. Bu çok tedirginlik verici bir şey" dedi.
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