İstanbul'da akılalmaz olay! T.C. kimlik numarası kullanılarak adına koronavirüs testi yaptırıldı

İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Harun Şahin isimli bir vatandaş, daha önce kaybettiği ehliyetini bulan kişinin TC kimlik numarasını kullanarak yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını öne sürerek "Normalde hep 'Adına şirket açılan, telefon hattı alınan' gibi şeyler basından duyarız ama başkası adına korona testi yapıldığını hiç duymamıştım o da benim başıma geldi" dedi.