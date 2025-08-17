Sinop’ta otomobil yangını: Araç tamamen yandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ

Olay, Çamlıca Mahallesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önünde dün gece saatlerinde yaşandı. Düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu O.T. yönetimindeki 57 ACR 321 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜNÜN MÜDAHALESİ VE YARDIM ÇAĞRISI

Sürücü, otomobili durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalıştı. Ancak yangın sırasında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

YANGININ NEDENİ VE İNCELEME

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.